Half Hollywood getuigt in Depp vs. Heard

De Amerikaanse acteur Johnny Depp keert terug naar de rechtszaal in een nieuwe poging om zijn naam te zuiveren.

Johnny Depp (58) eist 50 miljoen dollar van Amber Heard (35) wegens laster, omdat ze hem in 2018 in een opiniestuk in The Washington Post beschuldigde van huiselijk geweld (al noemde ze zijn naam niet). Twee jaar geleden verloor Depp een rechtszaak in Groot-Brittannië tegen de krant The Sun. Die had hem in 2018 een ‘wife-beater’ genoemd. Deze keer vindt het proces plaats in de Amerikaanse staat Virginia, omdat de webservers van The Washington Post zich daar bevinden.

Depp en Heard huwden in 2015 en gingen een jaar later uit elkaar. De beschuldigingen van Heard kostten Depp onder meer zijn rollen in de filmfranchises Pirates of the Caribbean en Fantastic beasts.

Op de getuigenlijst voor het proces staan onder meer acteurs ­James Franco, Paul Bettany en ­Ellen Barkin, naast toplui van Disney en Warner Bros. Elon Musk, ’s werelds rijkste man, met wie Heard een ­relatie had, zal via ­video getuigen. Sms'en en mails van onder meer Jason Momoa, J.K. Rowling, muzikant Jack White en regisseur Zack Snyder zullen worden voorgelezen. Heard heeft zelf een schadeclaim van 100 miljoen tegen Depp ingediend.