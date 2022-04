Huizenprijs sterker bepaald door energiescore

Foto: Photothek via getty

De voorbije tien jaar speelde de energieperformantie van een huis een steeds grotere rol bij de verkoopprijs van nieuwe woningen en appartementen. Zo werd in de periode 2020-2021 een huis met een EPC-waarde van 150 kilowattuur per vierkante meter (score B) ongeveer 12 procent duurder ingeschat dan een soortgelijk huis met een EPC-waarde van 350 kWh/m² (Score D).

Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Bank waarin wordt onderzocht welke impact veranderingen in woningkenmerken en -voorkeuren hebben op de Belgische woningprijzen.

Volgens de onderzoekers is in het Vlaamse en Waalse Gewest de prijs van identiek vergelijkbare woningen de afgelopen tien jaar met 7 procent minder gestegen dan de gemiddelde prijs van de werkelijk verkochte huizen. Het verschil wordt verklaard door de geleidelijk toegenomen kwaliteit van de verkochte huizen, en in het bijzonder door een verbeterde energieprestatie, luidt het. De gemiddelde bewoonbare oppervlakte en tuingrootte van de verkochte huizen speelde daarentegen een minder grote rol.

De energiekwaliteit van de verkochte huizen is er in de afgelopen tien jaar sterk op vooruitgegaan in het Waalse en Vlaamse Gewest, met een gemiddelde verbetering van de EPC-score van respectievelijk 90 kWh/m² en 70 kWh/m².