Russen omzeilen sancties via schermconstructies

Russische oligarchen en politici kunnen de westerse sancties omzeilen via schermvennootschappen, onder andere op de Britse Maagdeneilanden. Dat blijkt uit onderzoek van het journalistenconsortium ICIJ. In België maken onder andere De Tijd en Knack daar deel van uit. ICIJ linkt meer dan 11.000 postbusvennootschappen en andere schermconstructies aan Rusland. Het doet dat op basis van vijf vroegere gegevenslekken.

De schermconstructies maken het voor banken, westerse bedrijven en overheden moeilijker om het fortuin van de honderden ­gesanctioneerde Russen in kaart te brengen. In de Pandora Papers ontdekte ICIJ 163 constructies – vooral op de Britse Maagdeneilanden en in Cyprus – die gelinkt zijn aan ­Russische politici zoals parlementsleden en (ex-)ministers. Ook ruim 45 Russische oligarchen duiken op in de Pandora Papers, van wie zeker twaalf geviseerd worden door de recente sancties.

Een van hen is de 56-jarige ­miljardair Suleiman Kerimov, een vertrouweling van Poetin. Hij is in ons land bekend als een investeerder in Fortis in 2008, toen de financiële groep op zoek was naar vers geld voor de overname van ABN Amro. Ook de rijkste Rus Aleksej Mor­dasjov (56), die sinds 28 februari op de EU-sanctielijst staat, maakte gebruik van zijn schermconstructies om aan sancties te ontsnappen.