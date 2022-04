Een andere vonk dan vorige keer

Gisterochtend werd ik wakker met het droevige nieuws dat de legendarische discotheek La Rocca is afgebrand. Ik vertelde het mijn vriendin, en we keerden samen terug in de tijd.

Plots beseften we dat op die plek, exact zes jaar geleden, onze paden zich voor het eerst hebben gekruist.

Ik ging op zoek naar foto’s van die avond en kwam op Facebook een album tegen met beelden van die nacht. Ik vond een foto van haar waarop ze danst in een bijna identieke pose als ikzelf op een andere foto.

We hebben die nacht geen woorden, maar alleen blikken gewisseld. Daar stonden we dus. Dag op dag zes jaar geleden. Op dezelfde dansvloer. In dezelfde houding. De volgende ochtend hadden we een match op Tinder, en sloeg de vonk over – zoals er zondagnacht ook een vonk aansloeg in de club, maar dan in een heel andere betekenis. Voor veel mensen betekent de brand het einde van een tijdperk. Ook voor ons.

Toen ik gisteren de Liersebaan op reed, moest ik wel stoppen aan La Rocca om een kijkje te gaan nemen van wat er nog van de discotheek overbleef.

Met pijn in het hart maakte ik beelden van wat ooit een danstempel was voor velen. Een plek waar ik veel herinneringen en vrienden aan over heb gehouden.

Graag hadden wij er deze week nog voor een laatste keer samen gedanst. Maar het licht is voor eeuwig gedoofd. Gelukkig staan mijn vriendin en ik voor elkaar nog altijd in vuur en vlam.

Tekst en foto's Sebastian Steveniers