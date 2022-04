KAA Gent eerste Belgische club met ‘Supportersraad’

In de Ghelamco Arena is maandag de Supportersraad van KAA Gent boven de doopvont gehouden. Het nieuwe initiatief moet de band tussen club en fans verbeteren. De Buffalo’s zijn de eerste Belgische club met een gestructureerd model: ‘We lieten ons inspireren door het overlegmodel dat al bestaat bij Feyenoord Rotterdam.’

Het voorbije jaar kwam KAA Gent al te vaak onder vuur te liggen bij de eigen achterban. Dat is voorzitter Ivan De Witte niet ontgaan. In de nasleep van onder meer de open brief ‘SOS Gantoise’ zette hij zijn schouders onder een nieuw project: een supportersraad waarin de Gentse fans actief in overleg gaan met het clubbestuur. De fans mogen suggesties doen over bijvoorbeeld mobiliteit en tickets.

‘Als bestuur kun je onmogelijk met 20.000 fans rechtstreeks in gesprek gaan’, lichtte Ivan De Witte zijn visie toe. ‘Met de Supportersraad willen we een constructieve band opbouwen met onze fans. Een van de grieven van de open brief was dat de supporters meer gehoord wilden worden. Dat moet een van de kernpunten van deze supportersraad worden.’

Eindverantwoordelijkheid

Anderzijds liet De Witte er ook geen twijfel over bestaan dat de eindverantwoordelijkheid bij het clubbestuur blijft. Er zal geen afvaardiging van de supportersraad opgenomen worden in de bestuursorganen van KAA Gent. ‘Onze club moet trouwens financieel gezond blijven, en het sportieve beleid blijft uiteraard de bevoegdheid van onze coach en de verantwoordelijken binnen ons bestuur.’

Uiteindelijk schaarden zich met Tribune 7, Armada Ganda, Buffalo Indians en Supportersfederatie KAA Gent vier Gentse supportersverenigingen achter de oprichting van de Supportersraad. ‘De voorbije maanden hebben we dit initiatief in een constructief proces op poten gezet’, beaamt Wim Vanbiervliet van Tribune 7.

Lege stadions

‘Supporters zijn de ziel van de club. Dat hebben we allemaal nog eens aan den lijve ondervonden tijdens de coronapandemie toen in lege stadions werd gevoetbald. Tegelijk zorgen de supporters voor lokale verankering van de club en vormen ze het ideale visitekaartje. Denk maar aan die memorabele partij op Wembley’, aldus nog Vanbiervliet.

Uiteindelijk zullen 25 raadsleden worden verkozen. Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 april aanmelden via de clubwebsite. Een tijdelijk bureau zal de kandidaturen onderzoeken en de 25 leden, de voorzitter en het bestuur aanwijzen die drie keer per jaar met de club in dialoog zullen treden. ‘Ik zal niet elke keer present kunnen zijn’, waarschuwt Ivan De Witte, maar de Gentse voorzitter toont duidelijk zijn engagement.

‘Deze oprichting mag geen louter symbolisch moment zijn. Ik garandeer u dat ik minstens één keer, misschien wel twee keer per jaar aanwezig zal zijn. We willen de mensen die kritiek hadden niet de mond snoeren, integendeel zelfs. Met dit project willen we net de supporters en de club dichter bij elkaar brengen.’