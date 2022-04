Quatsch, zo doen medici ontgiften af. Maar dure kuren en producten vinden toch een gretig publiek. ‘Je riskeert meer troep binnen te krijgen dan kwijt te raken.’

Een Vlaamse vrouw van 35 uit Borsbeek is eind maart overleden tijdens een verblijf in Heesselt, in de Nederlandse provincie ­Gelderland, waar ze een detoxkuur zou gevolgd hebben. Dat heeft Het Laatste ...