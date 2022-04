Guy Vanhengel (Open VLD) is in 2024 geen kandidaat meer

Brussels Open VLD-politicus Guy Vanhengel (63) is in 2024 geen kandidaat meer bij de Brusselse verkiezingen. Hij was net geen 20 jaar minister en is tot nu toe de enige politicus die zowel deel uitmaakte van zowel de Brusselse, Vlaamse als de federale regering, meestal met Begroting als bevoegdheid.

‘Het is nu aan de jonge generatie om het heft in handen te nemen,’ zegt hij maandag aan Bruzz, waar hij zijn afscheid aankondigt.

Vanhengel raakte in 1995 verkozen in het Brussels Parlement, waarvan hij op een korte uitstap naar de Kamer van 2010 tot 2011 na tot op vandaag lid bleef. In 2000 werd hij Brussels minister van onder meer Financiën en Begroting.

Korte tijd (2002-2003) combineerde hij dat met een zitje in de Vlaamse regering als minister van Sport en Hoofdstedelijke aangelegenheden. In 2009 stapte hij over naar de federale regering waar hij Karel De Gucht verving die Europees commissaris werd.

In 2011 keerde hij dan terug naar de Brusselse regering, waar hij op post bleef tot 2019. Hij nam nog deel aan de Brusselse regeringsonderhandelingen, maar liet zijn zitje in de regering aan Sven Gatz. Guy Vanhengel werd wel eerste ondervoorzitter van het Brusselse Parlement.

Vanhengel is ook nog gemeenteraadslid in Evere, en dat sinds 1989. Hij werd verkozen op de Lijst van de Burgemeester, samen met minister-president Rudi Vervoort (PS).

‘Ik heb de laatste jaren al wat gas teruggenomen om meer tijd vrij te maken voor mijn gezin,’ zegt Vanhengel aan Bruzz. ‘Ik wil op een fatsoenlijke manier uit de politiek stappen,’ vervolgt hij. ‘Bovendien is niemand onvervangbaar.’ Volgens Vanhengel is het nu aan een jongere generatie. ‘Ik heb tal van jongeren helpen ontplooien in de politiek, nu zijn zij aan zet’, besluit hij.