Parket vraagt aanhouding buschauffeur voor onopzettelijke doodslag na ongeval op E19

De twee dodelijke slachtoffers van het busongeval op de E19 in Schoten zondag zijn een 29-jarige Colombiaanse man en 17-jarige Franse vrouw. Dat heeft het Antwerpse parket bekendgemaakt. Het parket vraagt intussen de aanhouding van de buschauffeur voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen, drugs in het verkeer en het niet in de hand houden van zijn voertuig.

Bij het ongeval hebben twee mensen het leven gelaten. Het gaat om een Colombiaanse man van 29 jaar en een 17-jarige vrouw met de Franse nationaliteit. Er zijn op dit moment in totaal nog 13 mensen opgenomen in verschillende ziekenhuizen. Vijf van hen verkeren nog steeds in levensgevaar, vijf hebben zware verwondingen. Drie anderen, waaronder de chauffeur, geraakten lichtgewond.

De 35-jarige busbestuurder met de Franse nationaliteit legde na het ongeval een positieve speekseltest af. Een verdere analyse van bloed en speeksel moet nu meer zekerheid verschaffen of hij onder invloed reed. Hij zal in de loop van deze namiddag nog verhoord worden door de federale wegpolitie.

Op zondagmiddag botste een Franse reisbus op de E19 ter hoogte van Schoten richting Nederland om een nog onduidelijke reden op de betonnen vangrail. Volgens getuigen en op basis van de camerabeelden van het Vlaams Verkeerscentrum week de bus geleidelijk aan af en waren er geen andere voertuigen betrokken. Na de klap kantelde de bus en belandde dwars over de snelweg.

Op de bus zaten in totaal 30 buitenlandse reizigers tussen de 16 en 39 jaar waaronder zeventien Fransen, drie Amerikanen, twee Duitsers, twee Colombianen, twee Mexicanen, twee Canadezen, een Italiaan en een Kroaat.

De gemeente Schoten en PZ Schoten zorgden voor de eerste opvang van de betrokkenen. De verdere nazorg zal gebeuren door de gespecialiseerde diensten van onder andere de federale politie.