Kan Ferrero imago nog redden na stilte over salmonella-uitbraak?

Een salmonella-uitbraak is voor een chocoladeproducent nooit goed nieuws, maar met Pasen voor de deur kan de timing haast niet slechter zijn. Het overkomt Ferrero, de fabrikant van Kinder-chocolade.





De kritiek op de communicatie van Ferrero over de fabriek in Aarlen groeit, nu duidelijk is dat de fabrikant al sinds december op de hoogte was van de problemen. Intussen heeft het Luxemburgse parket een onderzoek geopend. Wat weten we al en wat moeten we weten over deze voedselcrisis?

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Maxie Eckert & Christophe Meeussen | Presentatie & Redactie Marie Garré | Eindredactie Marjan Justaert | Audioproductie Chiaran Verheyden | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.