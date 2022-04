Componist Philippe Boesmans overleden

De componist Philippe Boesmans is zondag overleden na een korte ziekte. Dat meldt operahuis De Munt maandag. Boesmans was er al sinds 1985 huiscomponist. ‘Zijn artistieke inbreng voor de hedendaagse opera is van onschatbare waarde’, zegt intendant Peter de Caluwe.

‘We willen ons Philippe herinneren om zijn humanisme, zijn humor en zijn generositeit’, zegt De Caluwe. ‘Hij fungeerde als klankbord voor drie opeenvolgende Munt-directeurs, was nooit te benauwd om constructieve commentaar te geven op de programmering van ons huis, waarvoor hij meermaals originele suggesties deed. Zijn mening telde, als vriend en als professional, en zal zeer gemist worden.’

Boesmans werd in 1936 geboren in Tongeren. Hij studeerde piano aan het Conservatorium van Luik, maar richtte zich op het componeren. Hij werkte als producer voor RTBF, met name voor het Troisième Programme (nu Musiq’3): de eerste klassieke radiozender van Franstalig België. In 1983 maakte hij met La Passion de Gilleszijn eerste operatitel voor De Munt. In 1985 ging hij er aan de slag als huiscomponist.

Eerst onder directeur Gerard Mortier, dan onder Bernard Foccroulle en uiteindelijk onder De Caluwe maakte hij tal van opera’s. Boesmans was nog steeds actief als componist. Met regisseur-librettist Richard Brunel legde hij de laatste hand aan On purge bébé, een komedie naar de farce van Georges Feydeau, die in december in première gaat in De Munt. Boesmans componeerde ook kamermuziek en symfonisch werk. Zijn oeuvre werd bekroond met onder meer de Prix Italia voor ‘Upon La-Mi’ (1971) en de Prix Honegger (2000).

De Munt wenst de naasten van Boesmans veel sterkte. ‘De Munt zal hem in alle sereniteit eren met muziek’, klinkt het.