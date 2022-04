Jasper Philipsen wordt in extremis geremonteerd door snelle Australiër in tweede etappe Ronde van Turkije

Kaden Groves heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De 23-jarige Australiër was de beste in een massasprint in de stad Alaçati. Groves bleef Jasper Philipsen en Sam Bennett voor. Hij neemt ook de leiderstrui over van Caleb Ewan, die vrede moest nemen met de vijfde stek na pech.

Voor de tweede dag op rij waren de sprinters aan zet in de Ronde van Turkije. Het peloton ging van start in Selçuk voor een tocht van 158 kilometer over glooiende wegen. De finish in Alaçati was spek naar de bek van de sprinters met onder meer leider Caleb Ewan en Jasper Philpsen. Al probeerden enkele teams het peloton aan flarden te scheuren door een waaier op te zetten, weliswaar zonder succes. Zoals gewoonlijk in Turkije werd het peloton in de slotfase meermaals opgeschrikt door valpartijen. Onder meer Nairo Quintana maakte kennis met het Turkse asfalt. Quintana was niet de enige renner van Arkéa Samsic met pech. De Franse Sprinter Nacer Bouhanni moest eerder in de etappe opgeven na een valpartij.

De troepen van Lotto Soudal leverden maatwerk af voor Caleb Ewan in de slotkilometers. De sprinter in de blauw leiderstrui begon vanop de kop aan zijn sprint, maar kreeg af te rekenen met pech. Jasper Philipsen leek op weg naar de zege, tot Kaden Groves (BikeExchange-Jayco) als een duivel uit een doosje voorbij onze landgenoot sprintte. Philipsen moest dus voor de tweede dag op rij het hoofd buigen. De Ier Sam Bennett vervolledigde het podium. Ewan bolde als vijfde over de finish en moet de leiderstrui afstaan aan zijn landgenoot Groves, die eerder dit seizoen ook al een etappe won in de Ronde van Catalonië.

Morgen mogen de sprinters naar alle waarschijnlijkheid opnieuw hun kans gaan. De derde etappe tussen Cesme en Izmir is biljartvlak en slechts 117 kilometer lang.