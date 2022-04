Franse presidentsverkiezingen: hoe gaat het verder?

Volgens de jongste peilingen zal de Franse president Emmanuel Macron in de tweede ronde Marine Le Pen verslaan, al wordt het dan veel nipter. Of Macron zichzelf mag opvolgen, zal op 24 april duidelijk worden.

Het resultaat van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen lag grotendeels in de lijn der verwachtingen: net als in 2017 neemt de huidige Franse president Emmanuel Macron het in de tweede ronde op tegen de uiterst-rechtse kandidate Marine Le Pen. Dat tweede duel belooft een pak spannender te worden dan vijf jaar geleden. Toen haalde nieuwkomer Macron het met 66,1 procent van de stemmen, Le Pen dolf het onderspit met 33,9 procent.

Volgens de eerste peilingen voor de tweede ronde blijft de zittende president de favoriet, weliswaar met een heel nipte overwinning, schrijft Le Figaro. De voorspelling op basis van de rondvraag van TF1 en Paris Match plaatst Macron met 51 procent tegenover Le Pen met 49 procent. Twee andere peilingen, in opdracht van onder andere France TV/Le Parisien en CNews rekenen eerder op respectievelijk 54 procent tegenover 46 procent.

‘Onwaarschijnlijk, niet onmogelijk’

Volgens de meeste politicologen is het onwaarschijnlijk dat Rassemblement National de president zal leveren, maar niet onmogelijk. Door het verlies van de uiterst-rechtse kandidaat Éric Zemmour kan Le Pen heel wat stemmen binnenrijven. Zemmour zelf riep zijn kiezers al op om op 24 april massaal voor Le Pen te stemmen.

De grote vraag is of de kiezers van de uiterst-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, die nipt derde werd in de eerste ronde, zich achter Macron zullen scharen. Over steun aan andere kandidaten bleef hij tijdens zijn speech vaag. ‘U moet geen enkele stem geven aan mevrouw Le Pen’, herhaalt hij meermaals. Rechtstreeks zijn steun voor Macron uitspreken, doet hij niet. De meeste andere verliezende kandidaten, onder wie Valérie Pécresse, de centrumrechtse kandidate voor Les Républicains, lieten al weten wel voor Macron te zullen stemmen.

Uitkijken naar debat

Of Le Pen haar achterstand kan inhalen, zal afhangen van de campagne. Die mag volgens de Franse wet pas uit de startblokken schieten op 15 april. De volgende dagen zal de grondwettelijke raad samenkomen om de resultaten van de eerste ronde te bekrachtigen en Macron en Le Pen, de twee finalisten van de presidentsverkiezingen, officieel aan te duiden. Dat moet ten laatste 14 april gebeuren.

Tijdens de campagneweek moeten de Franse netwerken volgens de wet evenveel zendtijd aan elke finalist besteden. Daarna heerst er 44 uur radiostilte over de verkiezingen bij de Franse media. Dat betekent: geen opmerkingen over de twee kandidaten en geen resultaten van de peilingen tot 20 uur op de verkiezingsavond.

Het hoogtepunt van de campagneweek wordt, net als in 2017, het debat tussen Macron en Le Pen. Toen zette Le Pen een zwakke prestatie neer tegenover haar tegenstrever. Volgens politieke analisten verzegelde het debat toen al Macrons verkiezingswinst. Voorlopig wordt het debat georganiseerd op 20 april.

Historisch lage opkomst

Vier dagen later trekken de Fransen weer naar de stembus. Opnieuw is de stemming een dag vroeger gepland in sommige overzeese gebiedsdelen van Frankrijk. Ook Franse kiezers die in het buitenland hun stem uitbrengen, zoals in Amerika, mogen een dag eerder stemmen.

De opkomst voor de eerste stemmingsronde lag rond de 74 procent, het op één na laagste niveau sinds 1958. Hoe groot de opkomst zal zijn voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen valt moeilijk te voorspellen. Ook hier kunnen de kiezers van Mélenchon een belangrijk effect hebben. Als hij zijn militanten oproept om voor de zittende president te stemmen, kan dat het opkomstcijfer verhogen.