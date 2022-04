Queen Elizabeth was ‘heel moe en uitgeput’ na besmetting met covid-19

De Britse Queen Elizabeth (95) vertelde tijdens een virtueel bezoek aan een ziekenhuis hoe ze zich voelde na haar besmetting met het coronavirus. ‘Ik was heel moe en uitgeput’, zei ze.

De Queen bracht vorige week een virtueel bezoek aan The Royal London Hospital in Whitechapel, waar een vleugel naar haar vernoemd is. Tijdens dat bezoek luisterde ze naar de verhalen van medisch personeel en van patiënten, zoals gewezen covidpatiënt Asef Hussain en zijn echtgenote Shamina.

‘Je wordt er wel heel moe en uitgeput van, hè’, zei de Queen. ‘Die vreselijke pandemie.’

Hussain was de derde van zijn familie die opgenomen werd na een besmetting in december 2020. Eerst overleed zijn broer en daarna zijn vader, terwijl de man zelf aan de zuurstof lag. ‘Ik herinner me dat ik wakker werd en dat ik het gevoel had dat er geen zuurstof in de kamer was. Maar toen ik mijn hoofd uit het raam stak, kreeg ik nog geen lucht binnen. Ik kon niet ademen.’ Hij lag uiteindelijk zeven weken aan de beademing en herstelt nog steeds. Nu zit hij in een rolstoel en gebruikt hij een draagbaar beademingstoestel.

De Queen had redelijk milde symptomen na haar besmetting, meldde Buckingham Palace toen. Vandaag lijkt het beter te gaan met haar, al is ze nog niet erg mobiel.