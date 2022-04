Play-offs beginnen met Club Brugge-Antwerp en Brusselse derby

Koploper Union begint op zondag 24 april (18u30) de Champions’ play-offs in de Jupiler Pro League met een Brusselse derby in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Runner-up Club Brugge en Antwerp openen enkele uren voordien (13u30) in het Jan Breydelstadion de Champions’ play-offs.

Koploper Union begint op zondag 24 april (18u30) de Champions’ play-offs in de Jupiler Pro League met een Brusselse derby in eigen huis tegen RSC Anderlecht. Dat heeft de Pro League maandag gemeld. Runner-up Club Brugge en Antwerp openen enkele uren voordien (13u30) in het Jan Breydelstadion de Champions’ play-offs. De volledige kalender wordt maandag om 18 uur bekendgemaakt.

Ook de eerste speeldag in de Europe play-offs is bekend. KV Mechelen ontvangt op zaterdag 23 april (20u45) Charleroi. AA Gent en KRC Genk kijken elkaar daags nadien (16 uur) in de ogen in de Ghelamco Arena.

Rechtenhouder Eleven Sports liet tot slot ook weten dat de eerste barragewedstrijd om behoud in of promotie naar eerste klasse op zaterdag 23 april (18u30) op de agenda staat. Seraing, dat de Jupiler Pro League als zeventiende en voorlaatste afsloot, neemt het in de barrages op tegen RWDM, dat in tweede klasse als tweede eindigt achter kampioen Westerlo. Beerschot zakt als achttiende rechtstreeks uit 1A.