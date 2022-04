Parket opent gerechtelijk onderzoek naar Ferrero

Het parket van de provincie Luxemburg opent een onderzoek naar de Ferrero-fabriek in Aarlen. Dat meldt De Tijd en wordt bevestigd aan onze redactie. Een besmetting iN Aarlen leidde intussen tot meer dan honderd salmonellabesmettingen.

‘We kunnen voorlopig alleen bevestigen dat er een onderzoek is geopend. Meer informatie is er voorlopig niet’, zegt parketwoordvoerder Anne-Sophie Guilmot.

• Probeerde Ferrero salmonellabesmetting toe te dekken?

Het gerechtelijke onderzoek komt er nadat bij chocoladeproducent Ferrero een salmonellabesmetting werd aangetroffen, die in minstens acht Europese landen en het Verenigd Koninkrijk leidde tot minstens 105 bevestigde cases, onder hen ook jonge kinderen. Sommige patiënten belandden in het ziekenhuis.

Afgelopen vrijdag trok het voedselveiligheidsagentschap FAVV de productie in Aarlen nog stil, omdat het bedrijf ‘niet in staat is om volledige informatie aan te leveren voor dit onderzoek’.

Het nieuws over een salmonellabesmetting raakte vorige week bekend, maar donderdag bleek dat Ferrero al op 15 december salmonella had aangetroffen bij een filter. Het bedrijf maakte zich vorige week sterk dat ‘materialen en afgewerkte producten niet vrijgegeven werden’.

De maatregelen hebben niet kunnen beletten dat er toch besmette producten zijn vrijgekomen, die dus tot tientallen besmettingen hebben geleid.

In ons land wordt voor 26 salmonellagevallen tussen midden januari en midden maart onderzocht of er een link is met de Ferrero-producten uit Aarlen.