Didier Reynders en andere Europese commissarissen doelwit van Israëlische spyware

Volgens documenten die persagentschap Reuters kon inkijken, werden verschillende leden van de Europese Commissie het doelwit van de Israëlische spionagesoftware Pegasus. Onder hen ook Europees commissaris Didier Reynders (MR).

Dankzij een waarschuwing van techgigant Apple in november, kwam de Europese Commissie te weten dat duizenden iPhone-bezitters werden bespioneerd. De verschillende waarschuwingen leidden onmiddellijk tot bezorgdheid bij de Commissie, aldus twee Europese commissarissen aan Reuters.

Het persagentschap kon een interne mail inkijken die op 26 november werd verstuurd naar leden van de Commissie. Daaruit bleek dat het ging om de Israëlische spionagesoftware Pegasus. ‘Gezien de aard van uw verantwoordelijkheden bent u een potentieel doelwit’, stond in de mail volgens Reuters.

Reuters kon niet achterhalen wie de Israëlische spyware gebruikte om Reynders en zijn collega’s in Brussel te viseren, of de pogingen succesvol waren en – zo ja – wat de hackers als resultaat verkregen. Maar naast Reynders vormden nog zeker vier andere medewerkers van de Europese Commissie het doelwit van de spyware.

• Apple neemt NSO Group onder vuur

Reynders en zijn woordvoerder David Marechal hebben niet gereageerd op herhaalde berichten. De woordvoerder van de Europese Commissie, Johannes Bahrke, weigerde commentaar te geven. Ook Apple ging niet op de vraag van Reuters.

Volledige controle

Veiligheidsexperts hebben gezegd dat de getroffen commissarissen het doelwit waren van ForcedEntry, geavanceerde software van NSO Group die wordt gebruikt om de Pegasus-spyware op het toestel te zetten.

• Open en bloot te koop: lekken in de beveiliging van je smartphone

NSO Group is ook de maker van Pegasus. Die software kan worden gebruikt om smartphones, zowel iPhones als Android-toestellen, af te luisteren of om de volledige controle over een toestel over te nemen. NSO verkoopt de software naar eigen zeggen alleen aan overheidsinstanties in landen met een goede reputatie op het vlak van mensenrechten, en met de bedoeling terroristen en kindermisbruikers op te sporen. Maar eerder dit jaar onthulden Amnesty International en de organisatie Citizen Lab dat de software was aangetroffen op de smartphones van journalisten en mensenrechtenactivisten.

Het bedrijf zei in een verklaring dat het niet verantwoordelijk was voor de hackpogingen.