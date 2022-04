Twee jongemannen doodgeschoten door Israëlische soldaten op Westelijke Jordaanoever

Op de Westelijke Jordaanoever zijn twee jongemannen om het leven gekomen nadat ze werden beschoten door Israëlische soldaten. Dat melden Palestijnse bronnen maandag.

In de buurt van Bethlehem werd een 21-jarige man neergeschoten. Volgens het leger gooide hij een molotovcocktail naar voorbijrijdende wagens, waarop soldaten het vuur hebben geopend. Het Palestijnse nieuwsagentschap Wafa zegt dan weer dat de man thuis was en in de rug werd geschoten.

Wafa maakt ook melding van een 17-jarige Palestijn die aan zijn verwondingen is overleden nadat hij zondag in Jenin werd beschoten bij een militaire operatie. Het Israëlische leger zegt dat soldaten op de banden van verdachte wagens hadden geschoten. Volgens hun informatie zouden de twee broers van de dader van de aanslag in Tel Aviv namelijk in een van de voertuigen hebben gezeten.

De spanningen in de regio lopen opnieuw fel op sinds de start van de ramadan, de islamitische vastenmaand. De voorbije twee weken zijn bij vier Palestijnse aanslagen in Israël veertien mensen om het leven gekomen. Israël heeft vervolgens de antiterreuroperaties op de Westelijke Jordaanoever opgevoerd, wat het leven heeft gekost aan verschillende Palestijnen.