In het begin van de aflevering was al even een korte quote van mol 2019 Elisabeth in beeld over hoe het is om onvoorbereid te starten. We krijgen nu opnieuw dat scenario. Deze keer ongepland.

De zes overgebleven kandidaten – Yens, Anke, Sven, Emanuelle, Uma en Bert – gingen apart op audiëntie bij presentator Gilles De Coster. Een van hen is gekozen als nieuwe mol. ‘Er is tijd overgegaan tussen het vertrek van Philippe en die gesprekken’, duidt De Coster. ‘We hebben heel uitgebreid gesproken, de psycholoog was voor iedereen beschikbaar. Zodat iedereen oké is. Want hoewel het maar een spel is, kruipt het toch onder de huid.’

Horen en zien dat een mol en intussen ook een vriend het mentaal te lastig krijgt, dat maakt indruk. Komt daar nog eens bovenop dat de nieuwe mol onvoorbereid is. Hebben de makers nog meer op het mentale gelet?

‘De zes overblijvers voelden zich kiplekker en gelukkig. Dat probleem stelde zich niet. Met de kern van de redactie zijn we na de gesprekken gaan samenzitten. Iedereen heeft een naam gezegd, en dat ging vrij snel dezelfde richting uit. En dat is het dan ook geworden. (glimlacht) Wie zul je later ontdekken.’

‘De mol? Volgens mij is dat vanuit mentaal oogpunt het strafste en meest veeleisende programma waaraan je kunt deelnemen. En al zeker als mol. Qua druk die op je schouders komt te liggen, is het zelfs nog straffer dan Kamp Waes’, zegt tv-psycholoog Joris Bruyninckx. Hij werkte mee aan Kamp Waes, Wouters versus Waes of nog Dictator.

‘Het grote probleem is dat je je als mol bijzonder eenzaam kunt voelen omdat je nooit ongedwongen kunt connecteren met de andere kandidaten: zij kunnen lachen, zeveren, zichzelf verdacht maken en ondertussen zoeken, maar als mol moet je er altijd 100 procent staan. En dat begint te wegen.’

Dat dit zich uit in stress en slaapproblemen, verbaast Bruyninckx niet: ‘Alles wat je overdag heel intensief hebt beleefd, komt ’s nachts terug om te worden verwerkt. Maar als je te weinig slaapt, dan verwerk je alles onvoldoende, dan stapelt de stress zich op en geraak je langzaam maar zeker uitgeput, mentaal én fysiek. Vergeet ook niet dat programma’s als De mol of Kamp Waes, maar evengoed The bachelor of Boer zkt vrouw, vaak lange draaidagen vergen, van ’s ochtends vroeg tot soms zelfs na middernacht. Als je aan gemiddeld zes uur slaap komt, mag je al van geluk spreken. Voor de persoon die de mol is, komt daar dan nog bij dat hij zelfs tijdens de schaarse rust- en pauzemomenten 100 procent geconcentreerd moet blijven. Dan hoeft het niet te verwonderen dat het eens te veel wordt.’