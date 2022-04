Brooklyn Beckham en Nicola Peltz getrouwd

Brooklyn Beckham (23) is ­zaterdagavond getrouwd met actrice en miljardairsdochter Nicola Peltz (27). De trouw werd een groots feest in Florida. Kostprijs: 3 miljoen euro.

Brooklyn en Nicola zijn zaterdagavond in het huwelijksbootje gestapt. De oudste zoon van ex-voetballer David Beckham en ex-Spice Girl Victoria Beck­ham en de dochter van miljardair Nelson Peltz die trouwen: dat schept hoge verwachtingen. En die zijn ­grotendeels ingevuld, blijkt uit enkele schaarse foto’s die ­persfotografen konden nemen van het event.

Er waren zo’n 300 gasten op het tweedaagse feest, dat vrijdag van start ging met ­welkomstcocktails. Zaterdagavond om 18 uur vond een ­traditionele joodse trouw­ceremonie plaats.

Een hele reeks bekende ­gasten passeerde de revue. Zo waren onder anderen tenniszussen Serena en Venus Williams, actrice Eva Longoria en tv-chef Gordon Ramsay aan­wezig op het landgoed van vader Peltz in Palm Beach in Florida. Die had voor de gelegenheid drie grote tenten ­laten op­stellen in zijn tuin.

Nelson Peltz heeft het huwelijk betaald. Zijn dochter droeg een jurk van Valentino die ze in het hoofdkwartier van de ontwerper had laten maken. Het feestmaal werd verzorgd door Thierry Isambert, ooit nog kok van president Bill Clinton.