Jennifer Lopez en Ben Affleck opnieuw verloofd

Een ring om haar vinger trok de geruchtenmolen al op gang. Nu heeft acteurskoppel Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) het nieuws bevestigd: ze zijn verloofd. Toen ze twintig jaar geleden voor het eerst samen waren, vroeg Affleck haar ook al eens ten huwelijk.

Jennifer Lopez heeft het nieuws zelf gedeeld via haar nieuwsbrief On the JLo die ze deelt met haar ‘inner circle’ zoals ze de ontvangers noemt. In haar boodschap aan de fans zat ook een clip, waarin Lopez vol bewondering naar een gigantische, groene diamant aan haar ringvinger kijkt.

Het is niet voor het eerst dat het koppel verloofd is. Tussen 2002 en 2004 hadden ze al een relatie, en Ben Affleck stelde al snel dé vraag. Maar in januari 2004 verbrak het koppel hun relatie. De overvloedige media-aandacht werd hen te veel. Om elkaar vorig jaar opnieuw te vinden.

‘We zijn ouder en slimmer nu, we hebben meer ervaring en zitten op verschillende plaatsen in ons leven. We hebben kinderen nu, en we moeten ons zeer bewust zijn van die dingen’, vertelde Lopez onlangs aan het Amerikaanse magazine People over hoe het nu anders is dan achttien jaar geleden tussen hen. Lopez heeft een veertienjarige tweeling – dochter Emme en zoon Max – met ex-man Marc Anthony. Affleck heeft drie kinderen met ex-vrouw Jennifer Garner: Violet (16), Seraphine (13) en Samuel (10).

Voor Affleck wordt het zijn tweede huwelijk. Met Garner was hij tien jaar getrouwd, in oktober 2018 gingen ze uit elkaar. Lopez stapt voor de vierde keer in het huwelijksbootje.