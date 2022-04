Elon Musk ziet af van plek in raad van bestuur van Twitter

Elon Musk, de Amerikaanse miljardair en topman van Tesla en SpaceX, treedt niet toe tot de raad van bestuur van sociaalnetwerksite Twitter. Dat heeft de algemeen directeur van Twitter, Parag Agrawal, maandag gemeld. Toch blijft Musk vernieuwingsvoorstellen spuien.

Zijn benoeming zou officieel zijn ingegaan op 9 april, ‘maar Elon kondigde diezelfde ochtend aan dat hij niet langer zal toetreden tot het bestuur’, schreef Parag Agrawal zondagavond lokale tijd. ‘Ik geloof dat dit het beste is.’ Hij zegt wel dat Twitter open blijft staan voor ideeën van aandeelhouders ‘of ze nu in de raad van bestuur zitten of niet‘. Musk zelf heeft nog niet getweet over zijn beslissing.

Vorige week was bekendgemaakt dat Musk de grootste aandeelhouder van Twitter geworden was, nadat hij een belang van 9,2 procent genomen had in het bedrijf. Dat zou hem ook een zitje in de raad van bestuur opleveren, maar Musk ziet daar dus zelf van af.

Musk, die 80,8 miljoen volgers heeft, is een fervent twitter­aar. Zijn tweets gaan alle kanten op en creëren regelmatig – al dan niet bewust – controverse. Zo mag Musk niet meer tweeten over de financiële zaken van Tesla ­zonder toestemming van juristen. Dat komt omdat hij ooit via Twitter liet weten het bedrijf van de beurs te willen halen, wat niet bleek te kloppen.

Veranderingen

Het hele weekend, dus ook nadat hij zaterdag officieel afzag van een plek in de raad van bestuur, tweette Musk wel voorstellen en polls, waarmee hij duidelijk maakte dat er bij het socialemediabedrijf dingen moeten veranderen.

Het begon vrijdagavond al, toen Musk er met een scherpe tweet op wees dat de tien meest gevolgde ­accounts de laatste tijd minder tweets plaatsen. Justin Bieber bijvoorbeeld, de nummer twee op die ranglijst, heeft dit jaar nog maar één tweet geplaatst. ‘Is Twitter stervende?’, vroeg Musk zich openlijk af.

‘Titter’

Daarna focuste hij op Twitter Blue, een abonnementendienst van het platform die vooralsnog ­alleen beschikbaar is in de Verenigde Staten, ­Canada, Australië en Nieuw­ Zeeland. Musk stelde voor de prijs voor dit abonnement fors te ver­lagen, de leden de mogelijkheid te geven om voor Twitter Blue te betalen met de cryptomunt ­dogecoin en alle advertenties van het platform te bannen. Op zondag lanceerde de Teslabaas vervolgens een – als grap bedoelde – Twitter-poll met de vraag of de letter ‘w’ uit Twitter moet verdwijnen.