Voetganger overleden na aanrijding op Brusselse ring, ochtendspits ernstig verstoord

Op de Brusselse ring ter hoogte van Wemmel is vanmorgen een voetganger aangereden, en daarbij omgekomen. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar het ongeval stuurt de ochtendspits stevig in de war. In Herentals-West vielen twee gewonden bij een botsing, wat voor grote verkeershinder op de E313 richting Antwerpen zorgt.

Op de binnenring R0 werd een voetganger aangereden door een vrachtwagen. De afhandeling kan nog enige tijd duren. Door de aanrijding is slechts één rijstrook open. Daar staat al dus al vroeg heel wat file:

Het was er net na 6 uur al bijna een uur aanschuiven vanaf Groot-Bijgaarden. Op het einde van de E40 in Gent valt het verkeer toen ook al stil. Rond half acht stond de file op de binnenring al tot in Anderlecht, en op de buitenring tot Koningslo. Op de E40 was de file al aangegroeid tot in Affligem. ‘Vermijd die omgeving’, raadt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan.

Hou rekening met een zware ochtendspits in Brussel. Door een ernstig incident op de binnenring #R0 is in Wemmel slechts één rijstrook open. Nog maar net 6u en er staat al forse file. Ook op het einde van de #E40 uit Gent valt het verkeer stil. Vermijd die omgeving! pic.twitter.com/XnMteznKXZ — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) April 11, 2022

Op de E313, iets voor 4 uur maandagochtend, werd de brandweer opgeroepen voor een ernstig ongeval. Iets voor de afrit Herentals-West in de richting van Antwerpen was een personenwagen ingereden op een vrachtwagen. Vervolgens is de auto weggeslingerd en aangereden door een tweede vrachtwagen.

Zowel de bestuurder van de auto als de chauffeur van de tweede vrachtwagen zijn gewond weggebracht. Door de brokstukken op beide rijvakken kon het verkeer maar moeizaam op de pechstrook langs het ongeval passeren. Al snel vormde zich een file en werd de beginnende ochtendspits verstoord. Het Verkeerscentrum vraagt ook daar om de omgeving te vermijden.