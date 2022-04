Temperatuur gaat duidelijk omhoog

Maandag blijft het droog en gaat de zon vaak schuil achter hoge (en soms middelhoge) wolkenvelden. Het wordt wel gevoelig zachter dan de voorbije dagen, met maxima van 12 of 13 graden in de Hoge Ardennen tot 17 of lokaal 18 graden in Laag- en Midden-België. Dat zegt het KMI.

Dinsdag wordt het zelfs nog zachter, bij maxima van 16 à 17 graden in de Ardennen tot 20 à 21 graden in het noorden van het land. Het wordt ook vrij zonnig met veel hoge en middelhoge bewolking. Het blijft droog, al kan er in het westen ‘s ochtends en ‘s avonds eventueel een spatje regen vallen.

Woensdag trekt een zwakke regenzone van west naar oost over ons land. De maxima liggen dan rond 13 graden aan zee, rond 19 graden in het centrum en kunnen nog oplopen tot 21 graden in de Kempen.

Ook donderdag bestaat de kans op enkele buien, bij temperaturen tussen 13 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen.

Vanaf vrijdag wordt het door de matige noord- of noordoostenwind weer frisser.