David Goffin steekt zesde ATP-titel op zak

David Goffin (ATP 74) heeft zijn zesde ATP-titel uit zijn loopbaan beet. De 31-jarige Luikenaar schreef zondag het ATP-toernooi in het Marokkaanse Marrakech op zijn naam.

Belgiës nummer 1 versloeg in de finale de Slovaak Alex Molcan (ATP 65) in drie sets: 3-6, 6-3 en 6-3. De partij duurde twee uur. Goffin moest in de eerste set snel achtervolgen en stond ook in de tweede 2-0 achter. Toen raakte de Belg onder stoom en trok hij het laken naar zich toe. In de derde set stelde hij de eindzege veilig.

Goffin verloor begin dit jaar in Melbourne, tijdens een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, zijn enige onderlinge duel tot dusver met de 24-jarige Molcan. De Slovaak maakte jacht op zijn eerste titel. Vorig jaar verloor hij de finale in Belgrado.

Voor Goffin was het zondag de eerste finale van het seizoen, de vijftiende uit zijn carrière. Zijn vorige toernooizege dateerde van februari vorig jaar toen Goffin de beste was in het Franse Montpellier. Zijn vier andere titels won hij in 2017 (in Shenzhen en Tokio) en 2014 (in Kitzbühel en Metz).