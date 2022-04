Kwiatkowski wint Amstel Gold Race na farce met finishfoto

Even werd Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) uitgeroepen tot winnaar van de Amstel Gold Race. Maar een minuut later moest de wedstrijdradio dat herroepen. De finishfoto was duidelijk: Michal Kwiatkowksi (Ineos Grenadiers) was een banddikte sneller. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) mocht mee op het podium.

Hoe kwam de zege tot stand?

Op het Frijthof in Maastricht vertrokken de renners voor een wedstrijd van bijna 255 kilometer over glooiende wegen in Nederlands Limburg, met onderweg liefst 33 hellingen waaronder scherprechters Bemelerberg en Cauberg. Emils Liepinš (Trek - Segafredo), Ide Schelling (BORA - hansgrohe), Johan Jacobs (Movistar Team), Luca Rastelli (Bardiani - CSF - Faizanè), Owain Doull (EF Education - EasyPost) en landgenoot Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen - Baloise) kozen voor het vluchtersavontuur. Ze reden al snel een viertal minuten bij mekaar, maar veel meer voorsprong kregen ze niet van de grote groep.

Op iets minder dan honderd kilometer van het einde profiteerden twee Belgen van de stilte in het peloton. Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Victor Campenaerts (Lotto Soudal) muisden ervanonder en gingen op zoek naar de kopgroep. Hun inspanning kende succes en de twee kwamen vooraan aansluiten. Met ook Van Poucke zaten nu drie Belgen in de kopgroep van zeven, want de jonge Italiaan Rastelli was voorin niet meer te bespeuren. Even later probeerde Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl) op z’n eentje hetzelfde, maar hij kreeg de kloof met de leiders niet gedicht en zag al snel het kansloze van zijn onderneming in.

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) en Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Foto: Belga

De wedstrijd verzeilde in een wak, tot veertig kilometer verder Campenaerts plots werd gelost door zijn medevluchters op de Loorberg. Ook Ide Schelling, nochtans een renner die in de Amstel Gold Race een terrein naar zijn hand vindt, moest passen. In het peloton waren intussen enkele valpartijen te zien. Onder andere Andrea Bagioli (Quick-Step Alpha Vinyl), Jack Haig (Bahrain Victorious) en Anthony Turgis (TotalEnergies) lagen tegen de grond. Die laatste moest hierdoor opgeven.

Het spel zat op de wagen nu in de kopgroep. Onder tempo van Doull moest ook Van Poucke lossen. Van Hooydonck leek even te kraken, maar ging nadien kroop terug naar het wiel en liet vervolgens de anderen achter. Ook in het peloton ging de snelheid met een ruk de hoogte in. De troepen van INEOS Grenadiers trokken het peloton op een lint waardoor achteraan al heel wat renners kraakten. Het peloton viel zo in een mum van tijd de als laatste overgebleven vluchter Van Hooydonck in de nek. De schifting was volop ingezet en op de smalle Limburgse veldwegen bleven nog zo’n dertigtal renners over om de finale in te trekken.

Op de loodzware Keutenberg op 35 kilometer van de streep trok Tiesj Benoot verschroeiend door. Het peloton verbrokkelde en nog tien renners konden mee met de Belg. Topfavoriet Van Der Poel trok een ferme grimas, maar kon als een van de laatste toch de aansluiting vinden. Zowat alle favorieten zaten erbij in dit elitegroepje van elf renners: Belgen Tiesj Benoot en Dylan Teuns, Kasper Asgreen, ploegmakkers Thomas Pidcock en Michal Kwiatkowski, Stefan Küng, Benoît Cosnefroy, Mathieu Van der Poel, Marc Hirschi, Michael Matthews en tenslotte Alexander Kamp als de minst bekende naam. In de achtervolging reden ook elf renners met daarbij onder meer Wellens, Trentin en Van Baarle, maar het verschil met de leiders liep in snelvaart op. De winnaar zat voorin.

🚴🇳🇱 | Heeft Van der Poel geen superbenen? Hij is wel onderdeel van het elitegroepje. 🙃🙃 #AGR22



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AXfFgXin6r — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 10, 2022

Vlak na de laatste passage aan de streep sloop Kwiatkowski weg. De Pool had met Pidcock als enige een ploeggenoot mee en daar profiteerde hij van. Hij reed tien secondjes bij mekaar, maar op de X kletste Cosnefroy op zijn eentje naar het wiel van de Poolse leider. Even later probeerde Teuns hetzelfde. Hij kwam op enkele luttele meters, maar geraakte er niet meer bij en werd weer bijgehaald. De negen achtervolgens probeerden wat ze konden, maar hun beste pijlen leken verschoten en zo reden de Fransman en de Pool almaar verder weg.

Ook op de Bemelerberg, de laatste helling van de dag, kwamen de achtervolgers quasi niets dichterbij. Cosnefroy en Kwiatkowski trokken samen naar de streep in Maastricht. De Pool besefte dat de Fransman normaal te snel is in de sprint en speelde een leep spel. Kwiatkowski nam kilometerslang amper over en sleepte in het wiel van Cosnefroy. De Fransman zette van ver aan en Kwiatkowksi kwam nog ferm opzetten, en met een ultieme jump zwierde de Pool zijn wiel nog enkele millimeters voor Cosnefroy over de streep. Consternatie alom, want eerst werd de Fransman nog omgeroepen als winnaar en hij stond al te vieren. Maar niets was minder waar. De Pool won wel degelijk. Cosnefroy was enorm teleurgesteld met zijn tweede plaats, in de achtergrond reed Tiesj Benoot nog weg van zijn metgezellen en legde zo beslag op de laatste podiumplek.

Wat deden de Belgen?

Victor Campenaerts en Nathan Van Hooydonck lieten zich opmerken met een gewaagde move in het middenrif van de wedstrijd. Met een counter vanuit het peloton reden ze naar de vluchtersgroep, maar op 45 kilometer van het einde werd Van Hooydonck als laatste aanvaller gegrepen en kon de koers opnieuw beginnen.

Op kop van het peloton leverde voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) berewerk in functie van zijn kopman Van der Poel. De Belg, die naast een selectie voor de Ronde van Vlaanderen greep, hield het verschil met de kopgroep beperkt tot vier minuten en verkleinde naarmate de kilometers aftelden de kloof. Ook Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) reed vaak op kop ten dienste van Thomas Pidcock en Michal Kwiatkowksi.

Tim Wellens probeerde – zonder resultaat – in volle finale nog de sprong te wagen naar de kopgroep, maar de beste Belgen in deze 56ste Amstel Gold Race heten toch Tiesj Benoot en Dylan Teuns. Zij zaten in die erg sterke groep van elf die streed om de zege. Teuns kwam tot enkele tientallen meters van Cosnefroy en Kwiatkowski, maar hij geraakte er net niet bij. Zonde voor de 30-jarige klimmer die uiteindelijk genoegen moest nemen met de 8ste plaats. Benoot reed naar de laatste podiumplek.

Tim Wellens (Lotto-Soudal), net niet in de kopgroep geraakt. Foto: Belga

Verder nog iets dat u moet weten?

Op de kronkelende Limburgse wegen is het in een hectische wedstrijd als de Amstel Gold Race continu opletten voor valpartijen. Maar wie denkt dat het gevaar enkel op het vlakke of in een afdaling schuilt, heeft verkeerd gedacht. Dat ondervond de Australiër Jack Haig. Op de Bemelerberg stond de renner van Bahrain Victorious plots aan de kant na een bizarre valpartij bergop. Toch beelden die je niet elke wedstrijd te zien krijgt.

🚴🇳🇱 | Heeft Van der Poel geen superbenen? Hij is wel onderdeel van het elitegroepje. 🙃🙃 #AGR22



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/AXfFgXin6r — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 10, 2022