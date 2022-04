Italiaanse Cavalli verschalkt Nederlandse toppers in Amstel Gold Race

Marta Cavalli (Groupama-FDJ) heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De Italiaanse sprong op de top van de Cauberg weg uit een elitegroepje en werd niet meer teruggehaald. Een gefrustreerde Demi Vollering won het sprintje om de tweede plek.

De vrouwen kregen een parcours van 127,5 kilometer voor de wielen geschoven. In afwezigheid van Belgisch kampioene en Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky werd het vooral uitkijken naar Nederlandse dames op hun eigen bodem.

Titelverdediger Marianne Vos was er niet bij in Maastricht, maar veel andere Nederlandse toppers tekenden wel present. SD Worx trad aan met Demi Vollering en Chantal Van den Broek-Blaak en bracht daarnaast ook de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio en het Hongaarse talent Kata Blanka Vas. Ellen van Dijk en Lucinda Brand verdedigden de kleuren van Trek-Segafredo, Movistar bracht de onvermijdelijke Annemiek van Vleuten. Ook van de partij: de Poolse Katarzyna Niewiadoma, de winnares van 2019.

Elitegroepje vroeg weg

Twee aanvalspogingen van drie rensters waren geen lang leven beschoren. In plaats daarvan kregen we al vrij snel, met nog een dikke 75 kilometer te gaan, een elitegroepje aan kop: het was zowaar Niewiadoma die aanviel op de Eyserbosweg en zo voor afscheiding zorgde. Bij een volgende afscheiding bleef een groep van acht over, met daarbij naast Niewiadoma ook nog Vollering, Van den Broek-Blaak, Van Dijk, Van Vleuten, Liane Lippert, Anna Henderson en Ane Santesteban.

Na een tijdje begon de samenwerking tussen de dames te stokken, waardoor het peloton hen weer kon inlopen. Drie anderen trokken dan maar ten aanval: schaduwfavoriete Amanda Spratt sprong weg met Arlenis Sierra Canadilla en Pauliene Rooijakkers. Een tegenaanval van Shirin van Anrooij en Floortje Mackaij kende minder succes.

Cavalli op de Cauberg

Het zag er even goed uit voor de leidsters, tot de dames van SD Worx zich aan kop van het peloton zetten. Onder impuls van Van den Broek-Blaak werd het trio teruggehaald, net als Mavi Garcia – die even daarvoor in de tegenaanval was gegaan. Ellen van Dijk probeerde zonder succes weg te glippen. De Noorse Stine Borgli kwam wel weg, maar aan de voet van de Cauberg, op drie kilometer van de streep, werd ook zij weer ingelopen.

Op de laatste passage van de Cauberg achtte Van Vleuten haar moment gekomen. De oudgediende van Movistar rukte het hele peloton uit elkaar, maar zes sterke rensters volgden in haar wiel. Marta Cavalli knalde vervolgens op de top weg. De andere dames twijfelden even en dat bleek voldoende voor Cavalli om weg te blijven. Demi Vollering won de sprint om plek twee en sloeg nadien gefrustreerd op haar stuur, Lippert, Van Vleuten en Niewiadoma waren derde, vierde en vijfde.