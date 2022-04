Nederlander Nageeye wint marathon Rotterdam, Abdi net naast podium

Bashir Abdi kon niet opnieuw winnen in de marathon van Rotterdam. Hij kwam als vierde binnen, maar zag wel hoe zijn boezemvriend Abdi Nageeye het Nederlandse record aan diggelen liep.

Een half jaar geleden kon Abdi het Europees record op de marathon in Rotterdam nog verbeteren (2u03’36’’), maar voor deze wedstrijd wist hij al dat een zege moeilijk zou worden. Hij moest een comeback maken na enkele serieuze blessures, in december een kuitscheur, en een maand later een scheur in de adductor. Hij kon vijf weken niet lopen, maar stond wel gezond aan de start. ‘Ik zal proberen mijn titel te verdedigen en mee te gaan met de besten. Maar ik weet niet of we net als in Tokio samen naar de finish zullen lopen’, zei Abdi in een dubbelinterview met Adbi Nageeye met onze krant naar aanloop van de marathon.

Wie duidelijk wel de beste was, was Abdi Nageeye, de man die zich ook in ons land populair maakte toen hij Bashir Abdi meehielp de bronzen medaille te behalen op de Olympische Spelen in Tokio. Vandaag was Nageeye de snelste. Na 33 km scheurde de kopgroep in tweeën. Abdi en Nageeye dreigen allebei achter te blijven, maar Abdi besloot de kloof te overbruggen, en Nageeye volgde het voorbeeld.

Bashir Abdi aan de start van de marathon. Foto: ANP

Drie kilometer voor het einde maakte Abdi een gebaar naar Nageeye dat hij het tempo niet meer aankon. Hij bleef nog even aanklampen, maar moest toch lossen. Nageeye had wel een topdag en besloot de race af te sluiten met een eindsprint tegen de Ethiopiër Leulu Gebrselassie.

Nageeye kon het afmaken voor thuispubliek, met 2u4’55’’ verbrak hij zijn eigen Nederlandse record, van 2u6’17’’. Abdi kwam als vierde binnen (2u05’23”) en vloog Nageeye in de armen.

De tweede plaats was voor de Ethiopiër Leulu Gebrselassie in 2u04’56’’, de Keniaan Rueben Kipyego was derde in 2u05’12’’.