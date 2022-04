Inwoners die in de oostelijke regio Donbas zijn achtergebleven, krijgen van de Oekraïense autoriteiten de opdracht om zo snel mogelijk te vluchten. Oekraïne waarschuwt al langer dat de Russische troepen zich terugtrekken uit gebieden ten noorden van Kiev om hun offensief te richten op het oosten van het land. Op satellietbeelden is te zien hoe een militair konvooi van 13 kilometer zich in zuidoostelijke richting naar steden als Loehansk en Donetsk beweegt.