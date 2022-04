Legendarische vuurtoren en ‘laatste rustplaats’ uit Oregon te koop

Wie altijd al gedroomd heeft een vuurtoren te bezitten, kan het erop wagen in de Amerikaanse staat Orgeon. Daar staat de Tillamook Rock Lighthouse, in de volksmond gekend als ‘Terrible Tilly’, te koop. Maar opgelet, een tripje naar ‘Terrible Tilly’ is niet voor doetjes.

De vuurtoren staat al sinds 1881 voor de kust van Oregon, met als taak zeelui veilig naar land te begeleiden. In 1957 werden de bakens ontmanteld en vervangen door elektronische boeien. En de naam Terrible Tilly? Die komt van de vuurtorenwachters die in moeilijke condities hun werk moesten uitvoeren.

Nu heeft het gebouw een heel andere functie. Er zijn dieren zoals zeehonden en allerlei vogelsoorten te vinden, maar het is ook de laatste rustplaats voor mensen. De vuurtoren huisvest gecremeerde assen van verschillende overledenen. Dat is dan ook het koperspubliek waar de huidige eigenaars op mikken, begrafenisondernemers. Mimi Morissette, de voorzitter van Eternity at Sea, het bedrijf dat de vuurtoren bezit, hoopt er 6,5 miljoen dollar voor te krijgen.

Niet iedereen is daarvoor te vinden. Volgens critici wordt het te moeilijk voor rouwende mensen om hun overleden geliefden te kunnen bezoeken op hun laatste rustplaats. Het eiland is namelijk alleen te bezoeken via helikopter. De zee is te woest om boten te laten aanmeren. Zelfs per helikopter is het niet gemakkelijk om voet aan wal te zetten. Vanuit de lucht moeten soms zeehonden van het helikopterdek weggejaagd worden. Dat zegt Morissette aan The New York Times.

Een zonnig buitenverblijf, dat is de vuurtoren helaas niet. Het gebouw moet grondig gerenoveerd worden en het eiland ligt bezaaid met uitwerpselen van vogels. Daarom roept Morissette de hulp van vrijwilligers in om het eiland op te kuisen en ‘deel te zijn van de geschiedenis van Tilly en haar redding.’

Morissette beseft dat het project zeker niet voor iedereen bestemd is. ‘Maar er was interesse van een lokaal helikopterbedrijf, dus er kan zeker sprake zijn van een samenwerking met een begrafenisondernemer.’