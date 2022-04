Annemiek van Vleuten: ‘Het minimumsalaris is veel belangrijker dan het prijzengeld’

Drie keer wereldkampioen, twee keer Ronde van Vlaanderen, één keer olympisch kampioen: Annemiek van Vleuten (39) heeft letterlijk een palmares van hier tot in Tokio. Maar koers is niet ‘de bingokaart vol proberen te krijgen.’ Tweede worden na Lotte Kopecky kan ook deugd doen: ‘Als ik mooie strijd heb kunnen leveren, is het voor mij altijd goed.’