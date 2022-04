Zes uur lange blokkade in haven van Antwerpen na actie van Greenpeace

Actievoerders van Greenpeace hebben zaterdagavond een sluis beklommen en zich vastgeketend om een schip met Russische olie te blokkeren. De blokkade duurde zes uur lang. Zondagochtend kon het schip dan toch aanleggen.

Zaterdagavond hebben activisten van Greenpeace een sluis beklommen waar het schip Seychelles Pioneer doorheen moest varen om te kunnen aan leggen in Antwerpen. De activisten ketenden zich vast zodat de sluisprocedure moest worden onderbroken. Na een urenlange blokkade kon het schip uiteindelijk toch aanleggen.

De tanker zou 33.000 ton diesel uit Rusland vervoeren. Greenpeace stelt dat de import van olie en gas uit Rusland onmiddellijk moet stoppen. ‘De hoge energie- en brandstofprijzen die wij vandaag betalen, maken fossiele bedrijven rijk en spijzen de oorlogskas van Poetin’, zegt Joeri Thijs, woordvoerder van Greenpeace België.

Een actievoerder. Foto: BELGA

Zondagochtend liet Greenpeace weten dat alles in gang was gezet om het schip naar een andere sluis te sturen. Na een blokkade van zes uur moesten de activisten hun acties stopzetten. De politie was ondertussen ook ter plaatse gekomen.

Greenpeace stelt dat het signaal tegen de import van olie en gas uit Rusland met de actie wel is gegeven. ‘Het statement aan onze overheden is duidelijk: nu is het aan jullie’, klinkt het. ‘Kom met een noodplan om onze afhankelijkheid van alle fossiele brandstoffen versneld af te bouwen: goed voor het klimaat, meer kans op vrede en lagere energiefacturen.’