Vloer van hotel op Mallorca zakt in: twee zwaargewonden

Op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca is zaterdag een vloer van een hotel ingezakt. Twee mensen, beiden personeelsleden, raakten zwaargewond. De ruim 300 gasten werden uit voorzorg elders ondergebracht.

Het incident gebeurde in Port d’Alcudia, in het noordoosten van het eiland. De vloer van de sportzaal in het hotel ‘Blue Sea Piscis’ zakte omstreeks 15 uur weg en viel op het keukengedeelte in de kelder. Daar raakten twee mensen zwaargewond: een 59-jarige man en een 57-jarige vrouw. De hulpdiensten hadden veel moeite om hen te bevrijden.

De honderden gasten werden uit voorzorg elders ondergebracht. Het hotel blijft voorlopig verzegeld, melden lokale media. Eerst moeten de oorzaak voor het ongeval en de structuur van het gebouw gecontroleerd worden.