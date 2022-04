Het Pakistaanse parlement heeft premier Imran Khan uit zijn ambt gestemd. Bij een motie van wantrouwen stemden 174 van de 342 parlementsleden tegen de voormalige cricketster, zo maakte de parlementsvoorzitter in Islamabad bekend.

Donderdag had het Hooggerechtshof beslist dat Kahn het parlement onwettig had laten ontbinden en dat zaterdag/vandaag een stemming over een motie van wantrouwen tegen Kahn moest plaatsvinden.