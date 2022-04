Bestuurder even in levensgevaar na botsing op E314 in Maasmechelen

Bij een zwaar verkeersongeval op de E314 richting Lummen is zaterdagnamiddag een 38-jarige man uit Houthalen-Helchteren levensgevaarlijk gewond geraakt. Na medische ingrepen in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk was het levensgevaar geweken.

Kort voor 16.30 uur raakten op de grens van Opgrimbie (Maasmechelen) met Zutendaal twee personenwagens betrokken bij een kop-staartaanrijding. Na de botsing ging het eerste voertuig van de rijbaan en belandde in de berm en belandde op zijn dak. De bestuurder uit Houthalen-Helchteren raakte zwaargewond. De passagier kwam er met lichte verwondingen vanaf. In de andere auto bleven de inzittenden ongedeerd. De wegpolitie Limburg deed de nodige vaststellingen. Het ongeval veroorzaakte even wat verkeershinder voor het verkeer vanuit Nederland richting Lummen.