KMI waarschuwt voor gladde wegen ten zuiden van Samber en Maas

Het KMI waarschuwt voor gladde wegen in de nacht van zaterdag op zondag, hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas.

‘In de loop van de nacht en zondagochtend gaat het vriezen in het oosten en plaatselijk ook in het centrum van het land’, meldt het KMI. ‘Hoofdzakelijk ten zuiden van Samber en Maas kunnen er lokale ijsplekken ontstaan wanneer het vocht op de wegen van voorafgaande buien bevriest.’ Het KMI kondigde dan ook code geel af voor gladheid in de provincies Luik, Luxemburg en Namen.

De temperaturen zakken vannacht tot 0 en -3 graden ten zuiden van Samber en Maas, in bepaalde Ardense valleien kan het nog kouder worden. In het centrum zakt de temperatuur tot het vriespunt, aan de kust wordt het 2 tot 3 graden.