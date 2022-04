Fontaines D.C.: geen woorden, maar daden

Fontaines D.C. - Dublin Capital, that is - is een van de gelukkige gitaarbands die positieve recensies heeft kunnen omzetten in airplay en uitverkochte zalen. Ze worden doorgaans in één adem genoemd met genregenoten als Idles, Shame of Squid. Het Ierse vijftal klinkt een pak serieuzer dan de vaak tongue-in-cheek Britse collega’s, maar verpakt z’n ernst wel in verschroeiende nummers. Dat bewezen ze vrijdagavond in een lang op voorhand uitverkochte Trix.