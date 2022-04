Russisch ministerie: ‘Kiev zal burgers uit mortuarium Irpin halen om ons te beschuldigen van massamoord’

Het Russische ministerie van Defensie heeft gezegd dat de Oekraïense autoriteiten een provocatie voorbereiden om het Russische leger te beschuldigen van moordpartijen op burgers. Daarmee probeert Rusland mogelijk oorlogsmisdaden toe te dekken, zoals het dat in Boetsja deed.

‘Oekraïense medewerkers van de geheime diensten zijn van plan om lichamen van burgers uit het mortuarium van het stadsziekenhuis in Irpin, nabij Kiev, te halen. Zij zijn allen gedood door Oekraïens artillerievuur, maar zullen naar een kelder gebracht worden in de oostelijke rand van de stad. Men zal ons provoceren en stellen dat het Russische leger al deze burgers heeft gedood.’ Het was de vertegenwoordiger van het Russische ministerie van Defensie, Igor Konasjenkov die zaterdagmiddag dit opmerkelijke statement gaf in de Russische staatsmedia. ‘Daarna zal in een bos nabij Irpin in scène gezet worden dat Russische soldaten die de zogezegde massamoord in de doofpot moesten stoppen door getuigen te doden, zelf neergeschoten werden. Ik wil onderstrepen dat de Russische troepen, àlle troepen, Irpin een week geleden verlaten hebben.’

Het statement van Konasjenkov doet denken aan de communicatielijn die het Russische ministerie van Defensie aanhield toen een week geleden foto’s en video’s opdoeken van Boetsja, waar tientallen Oekraïense burgers met vastgebonden handen en schotwonden dood op straat lagen. Toen naar de Russen werd gewezen, sprak het ministerie ook van een in scène gezette moordpartij. ‘Er is zelfs te zien dat sommige zogezegde lijken nog bewegen op die video’s, het Westen verspreidt duidelijk nepnieuws’, klonk het.

Ook het argument dat de Russische troepen ‘al een week niet meer aanwezig waren’, werd gebruikt na de gruwel in Boetsja. ‘Alle troepen verlieten de stad enkele dagen eerder en tijdens onze militaire controle viel er geen enkel burgerslachtoffer door Russische artillerie.’ Hoe het dan kan dat er burgers op straat lagen? ‘De lichamen, voor zover ze dus echt dood zijn, zijn daar na ons vertrek door het Oekraïense leger gelegd ter provocatie.’

Nochtans zijn er verschillende bewijselementen die in de richting van de Russen wijzen. Zo analyseerde The New York Times satellietbeelden, waaruit blijkt dat de tientallen doden in Boetsja al wekenlang in de straten lagen en niet neergelegd werden na het vertrek van het Russische leger.

Ook enkele dagen geleden meldde het Russische ministerie dat er ‘provocaties voorbereid werden zoals in Boetsja’, maar in de regio rond Charkov. Een dag later ontdekten de Oekraïners dat er ook daar tientallen burgers doodgeschoten waren toen de Russen door het gebied trokken. Ook zij lagen, net zoals in Boetsja, al wekenlang op de plek waar ze doodgeschoten waren.