Oekraïne zegt dat Russische troepen zich momenteel concentreren op de verovering van de zuidelijke havenstad Marioepol. De humanitaire situatie is daar al weken rampzalig. Het gevluchte stadsbestuur gaat ervan uit dat al tienduizenden burgers om het leven gekomen zijn, de rest leeft er zonder water, stroom of verwarming. Een reporter heeft vastgelegd hoe achtergebleven inwoners er met kinderen en een baby in een schuilkelder trachten overeind te blijven.