PostNL stopt in Nederland met briefjes voor misgelopen pakketten

PostNL zal in Nederland vanaf 1 juli geen briefjes meer achterlaten als een pakketbezorger voor een gesloten deur heeft gestaan. In België blijft het postbedrijf dat voorlopig wel doen.

Nederlanders die hun deur niet openen op het moment dat de pakjeskoerier van PostNL aanbelt, krijgen binnenkort alleen nog een e-mail of een melding via de app van het bedrijf. Door niet langer briefjes achter te laten, zegt het bedrijf per jaar 70.000 kilo papier te kunnen uitsparen. In zo’n 9 procent van de gevallen is de ontvanger niet thuis, zegt PostNL.

In België blijven de koeriers voorlopig wel nog met briefjes werken, zegt een PostNL-woordvoerder. Reden is dat de PostNL-app in België nog niet wordt gebruikt, al wordt daar wel aan gewerkt. ‘Consumenten van wie we een e-mailadres hebben in België, ontvangen naast het briefje ook een e-mail met informatie over hun pakket. Die wordt in het Nederlands en Frans gestuurd’, legt de woordvoerder uit.