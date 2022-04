Jacht van Ambramovitsj ligt niet aan ketting omdat het net op tijd van eigenaar veranderde

Oligarch Roman Abramovitsj heeft op het nippertje vermeden dat zijn jacht ‘Aquamarine’ in beslag werd genomen door het (tijdelijk) aan een zakenpartner te schenken. Dat schrijft de Britse krant The Guardian.

‘Aquamarine’, dat in 2021 door een Nederlands bedrijf werd gebouwd, zo’n vijftig meter lang is en op 37 miljoen euro wordt geschat, ligt momenteel in Vlissingen. Tot 24 februari was het jacht eigendom van oligarch Roman Abramovitsj, maar op de dag van de Russische invasie werd een van zijn zakenpartners, David Davidovitsj de eigenaar. ‘Ik kan inderdaad bevestigen dat ik de eigenaar ben van Aquamarine en ook van het bedrijf dat in het bezit is van het jacht, MHC Jersey’, verklaarde Davidovitsj aan The Guardian. Davidovitsj werd op 24 februari ook eigenaar van Norma Investments, dat volgens The Wall Street Journal tot op het moment van de Russische invasie ook in handen was van Abramovitsj.

Het jacht van Ambramovitsj werd in november vorig jaar al in Vlissingen binnengebracht om ‘enkele structurele zaken te veranderen’. Sinds 10 maart, de dag waarop het Verenigd Koninkrijk sancties uitvaardigde tegen de oligarch, liggen de werken stil. Alleen de scheepsbemanning aan boord blijft nog aan het werk.

Minstens vijf jachten

Afgelopen woensdag meldde Nederland nog dat er, in het kader van de EU-sancties tegen Rusland, veertien Russische jachten in beslag zijn genomen. Twaalf daarvan waren nog in aanbouw. ‘Aquamarine’ wordt voorlopig niet aan de ketting gelegd.

Abramovitsj zou in totaal minstens vijf jachten hebben. Twee van zijn megajachten zijn uitgeweken naar Turkije om de Europese sancties te ontwijken, terwijl twee kleinere jachten schuilen voor de sancties bij het Caribische eiland Antigua. Op alle jachten zou het personeel aan boord nog aan het werk zijn.