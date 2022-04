Relatief veel opklaringen dit weekend, maar regelmatig ook regen

Volgende week wordt het opnieuw tot 20 graden en zonnig, maar daarvoor moeten we eerst nog wat geduld hebben tijdens dit wisselvallige weekend.

Zaterdagvoormiddag is het eerst licht- tot gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag worden er stapelwolken gevormd en kunnen enkele regen- of winterse buien vallen, vooral langs de grens met Nederland en in de Ardennen. Aan zee blijft het vrij zonnig. De maxima liggen tussen 4 en 11 graden. Dat meldt het KMI.

Tegen de avond vallen er nog tijdelijk enkele buien, lokaal met een winters karakter. Geleidelijk wordt het droog en zijn er brede opklaringen, afgewisseld met soms meer hoge wolkenvelden. De minima schommelen rond -3 graden in de Ardennen, rond of net beneden het vriespunt in het centrum en rond 3 graden aan zee.

Zondag start vrij zonnig, met velden van hoge bewolking. Geleidelijk verschijnt er meer bewolking en wordt het zwaarbewolkt. Zeer plaatselijk kan er een beperkte hoeveelheid regen vallen. In de late namiddag worden de opklaringen opnieuw breder vanuit het westen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het westen.

De werkweek begint droog, met vooral veel hoge bewolking. De maxima liggen tussen 13 en 16 graden. Dinsdag is het droog met veel hoge bewolking. Op het einde van de namiddag en ‘s avonds verwachten we ook meer stapelwolken. De maxima schommelen tussen 17 en 20 graden.