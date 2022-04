Will Smith mag tien jaar niet meer naar de Oscars

Academy heeft vrijdag beslist dat Will Smith voor 10 jaar wordt verbannen van de Oscars vanwege het ‘schandelijke gedrag’ dat hij vertoonde toen hij de komiek Chris Rock sloeg tijdens de Oscars op 27 maart.

In een open brief van de filmacademie van Hollywood die werd vrijgegeven, gaven de 54 bestuursleden toe dat ze de situatie tijdens de uitzending niet goed hadden aangepakt.

Will Smith had de komiek Chris Rock een klap verkocht in het midden van de Oscarshow nadat Rock een grap had verteld ten koste van zijn vrouw Jada Pinkett Smith.

Rocks grapje over Pinkett Smith verwees naar de film G.I. Jane uit 1997 waarin actrice Demi Moore haar hoofd kaalschoor. Het was onduidelijk of Rock zich ervan bewust was dat zij alopecia heeft, een aandoening die haaruitval veroorzaakt.

‘De 94e Oscars waren bedoeld als een viering van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht’, aldus Davin Rubin, hoofd van Academy of Motion Picture Arts and Sciences. ‘Dat moment werd echter overschaduwd door het onacceptabele en schadelijke gedrag dat we Smith op het podium zagen vertonen.’

‘Ik accepteer en respecteer het besluit van de Academy’, reageert Will Smith in een verklaring.

Verschillende stemmen uit de filmindustrie hadden opgeroepen dat Smith zijn Oscarbeeldje terug moet inleveren, maar de Oscars hebben de bevoegdheid niet om dat te vragen. Zo hebben de veroordeelde criminelen Harvey Weinstein en regisseur Roman Polanski ook nog steeds hun Oscarbeeldjes.