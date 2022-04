Remco Evenepoel glundert in gele trui na putsch in het Baskenland: ‘Eindelijk kan ik opnieuw met de grote jongens mee’

Remco Evenepoel kwam naar eigen zeggen voor ‘een goed klassement’ naar de Ronde van het Baskenland. Maar met nog één rit te gaan, staat hij aan de leiding. Hij nam vrijdag zelf het initiatief, en dat loonde. ‘Ik ben trots op mezelf’, glunderde onze landgenoot.

‘Ik denk dat het een goed moment was om aan te vallen’, aldus Evenepoel na afloop. ‘Het was een snelle en harde aanval (lacht). Wanneer je op een plateau komt op een klim wil iedereen herstellen, maar ik wilde het tempo hoog houden en mijn slag slaan. We hadden dit op voorhand ook besproken, dus ik ben blij dat ons plan geslaagd is. De twee sterksten van de dagen voordien, Primoz Roglic en Adam Yates, waren er ook niet bij. Ik ben trots op mezelf dat ik met de grote jongens kan meedoen, eindelijk. Ik zoek al lang naar deze vorm en vandaag voelde ik me echt sterk. Misschien is dit wel een soort statement, naar iedereen die niet altijd in mij gelooft. Dat ik kan meedoen met de besten. Ik vind die kritiek niet echt storend, maar soms komt het er gewoon niet uit zoals in de Tirreno.’

Op de steile muur richting aankomst was het ‘echt zwaar’ vond de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl. ‘Het ging er misschien een beetje over, door de regen’, klinkt het. ‘Daardoor was het geen echte sprint meer. Ik slipte ook nog even waardoor ik de aansluiting met de renners voor mij verloor, waarna er ook nog gevallen werd. Daardoor kon Martinez enkele seconden terugpakken. Dat is het leven. Spanje en de regen, dat is nooit een goeie combinatie. Gelukkig was dit enkel op het einde het geval en niet de ganse rit.’

First Belgian rider in 33 years to lead #Itzulia!



Congrats, @EvenepoelRemco! pic.twitter.com/lBV0feIiOT — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 8, 2022

Gele droom

Maar de gele trui maakte veel goed. ‘Ik ben een beetje sprakeloos’, lacht Evenepoel. ‘De gele trui dragen in de zwaarste rittenkoers van een week in de World Tour. En ik vond het niet erg dat Rodriguez de ritzege pakte, dan waren de 10 seconden bonificatie weg. Het was misschien ook niet onlogisch dat Martinez de beste was bergop, hij kon zich sparen onderweg. Ik dacht trouwens dat ze de tijden gingen samenbrengen na die valpartij, maar dat hebben ze niet gedaan. Het zijn dus twee domme seconden die ik verlies op Martinez.’

‘Ik hoop dat ik hier morgen nog zit in deze gele trui. Dit is alvast een droom die uitkomt. Het doel was om een goed klassement te rijden, maar nu staan we aan kop met nog één rit te gaan. Het kon slechter (lacht). Morgen verwacht ik opnieuw een strijd, vooral met de mannen van INEOS en Martinez. Ze zullen waarschijnlijk alles op hem zetten. Het is sowieso beter om met twee seconden voorsprong dan twee seconden achterstand te beginnen. Als ik de benen van vandaag heb, dan gaan ze heel snel moeten rijden. Ik ben net op tijd in vorm en voel me elke dag beter. Morgen gaat het hopelijk nog beter. We gaan er alvast alles aan doen. We weten trouwens dat Martinez soms wat moeite heeft in de afdalingen en ik heb het geluk net een van de besten te hebben in mijn ploeg. We gaan proberen daar gebruik van te maken’, aldus Evenepoel.

Primoz Roglic was veel minder spraakzaam na de finish. Maar de Sloveen had dan ook een slechte dag. ‘Ik ben moe’, zuchtte hij. ‘Vandaag was zo zwaar dat ik nauwelijks de finish kon halen. We zullen zien wat morgen brengt.’