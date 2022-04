Dode in Anderlecht na steekpartij

Bij een uit de hand gelopen vechtpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is woensdagavond een dode gevallen na een steekpartij. Dat wordt door het parket van Brussel bevestigd aan persagentschap Belga. Niet lang na de feiten werd al een verdachte gearresteerd en die blijft aangehouden door de onderzoeksrechter.

De feiten zouden zich woensdagavond op een laat uur voorgedaan hebben in de Eloystraat in Anderlecht. ‘Bij die vechtpartij werd een persoon neergestoken. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is daar overleden aan zijn verwondingen’, vertelt Willemien Baert, woordvoerster van het Brusselse parket.

Over de identiteit of de leeftijd van het slachtoffer of de dader is nog niets gekend. Kort na de feiten heeft de politie wel een man opgepakt. Vrijdagochtend verscheen die voor de onderzoeksrechter. ‘Die heeft hem vanochtend in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst voor feiten van doodslag’, aldus Baert.

Of de twee betrokkenen elkaar kennen, is niet duidelijk. Meer details kan het parket niet meegeven. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog.