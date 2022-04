Pink Floyd zo gefrustreerd door oorlog in Oekraïne dat het nieuwe single uitbrengt

Met de single ‘Hey, hey, rise up!’ zamelt de Engelse progrockband Pink Floyd geld in voor de ­Oe­kraïense ­bevolking. ‘Het is echt frustrerend om deze buitengewoon onrechtvaardige aanval van een grote mogendheid op een democratie natie te zien gebeuren’, klinkt het. Het is hun eerste nieuwe nummer in 28 jaar.

De tekst van ‘Hey Hey Rise Up’ werd ingezongen door Andriy Khlyvnyuk, de zanger van de Oekraïense band Boombox. Khlyvnyuk verliet zijn eigen band om mee te vechten tegen de Russische invasie. Hij bevindt zich momenteel in het ziekenhuis, nadat hij werd geraakt door granaatscherven.

Bij het lied hoort ook een videoclip, waarin te zien is hoe Khlyvnyuk zingt op een plein in het midden van Kiev, ‘waar hij een opzwepend Oekraïens protestlied zingt dat werd geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog, en dat sinds een maand over de hele wereld wordt gebruikt om te protesteren tegen de Russische invasie’, klinkt het verder.

Pink Floyd-gitarist David Gilmour heeft een Oekraïense schoondochter en kleinkinderen. ‘Ik ben ontroerd door het optreden van Khlyvnyuk op dat plein in Kiev, met die mooie kerk met een gouden koepel en de stilte van een stad zonder verkeer of achtergrondgeluid door de oorlog. Het was een krachtig moment dat ik wilde gebruiken’, aldus Gilmour. ‘Wij zijn net als vele anderen woedend en gefrustreerd door deze misselijkmakende oorlog waarbij een onafhankelijk, vreedzaam en democratisch land werd binnengevallen, en waarbij de bevolking wordt vermoord door een wereldmacht. We willen hiermee onze steun voor Oekraïne uitspreken.’

De cover van de single toont een zonnebloem, de nationale bloem van Oekraïne. ‘Een directe verwijzing naar de vrouw die zonnebloempitten gaf aan Russische soldaten’, aldus de band.