Momenteel telt de wolvenroedel, die zich ophoudt in de regio Hechtel-Eksel, nog vijf wolven: August en Noëlla en drie welpen die geboren werden in 2021. Dat is duidelijk te zien op recente camerabeelden die het Agentschap Natuur & Bos (ANB) vrijgaf.

Natuur en Bos herkent op de camerabeelden wolf August en een drachtige Noëlla. De roedel van Hechtel-Eksel zal ergens begin mei dus weer uitbreiden. Op dit moment zitten er nog vijf wolven in de Limburgse bossen.

De andere jonge wolven zijn in de loop van de voorbije maanden weggetrokken of omgekomen in het verkeer. Zo kwam in Peer een wolvenwelp om bij een aanrijding in het verkeer. De overgebleven jonge wolven, die geboren werden in 2020, zijn weggetrokken en ook omgekomen.