Von der Leyen in Kiev: ‘EU-lidmaatschap Oekraïne wordt deze zomer besproken’

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en EU-gezant voor het buitenlandbeleid Josep Borrell zijn aangekomen in Kiev. Het tweetal is in Oekraïne om president Volodimir Zelenski een hart onder de riem te steken en te praten over de aanvraag voor EU-lidmaatschap die zijn land gedaan heeft.

‘Ik vraag de EU om zo snel mogelijk verder te gaan met het accepteren van de Oekraïense aanvraag’, liet Von der Leyen weten aan verslaggevers tijdens de treinreis van Brussel naar Kiev. ‘Het EU-pad is er voor Oekraïne’, verzekerde ze. Normaal gesproken duurt het jaren voor de EU-raad de aanvraag voor lidmaatschap accepteert, maar Von der Leyen heeft als doel gesteld het deze zomer al aan de raad voor te leggen.

Borrell wil met het bezoek aan Kiev het signaal afgeven dat Oekraïne nog steeds de controle over haar grondgebied heeft. ‘Oekraïne is geen land dat is binnengevallen en wordt overheerst’, zei Borrell. ‘Er is nog steeds een regering die mensen van buitenaf ontvangt en je kunt naar Kiev reizen.’ Vorige maand kreeg Zelenski al bezoek van de premiers van Polen, Slovenië en Tsjechië.

De buitenlandgezant liet ook weten dat hij hoopte dat de EU de komende dagen nog eens 500 miljoen euro aan Kiev zou doneren. Borrell zei verder dat oliesancties binnen de EU ‘een grote olifant in de kamer’ waren, omdat gevreesd wordt dat olie hierdoor dusdanig duur wordt dat de Europese economieën er onder zullen lijden. Brussel neemt maandag een besluit over een mogelijk importverbod op olie, aldus Borrell.

Om veiligheidsredenen zijn er weinig details bekendgemaakt omtrent de ontmoeting. Zo is niet duidelijk op welke locatie de drie elkaar spreken en hoe laat.

Onderdeel van het bezoek van de EU-delegatie was een stop in Boetsja, waar afgelopen weekend tientallen lichamen van burgers in de straten werden ontdekt. Von der Leyen spraken met hulpverleners en bezochten een massagraf dat in de stad gevonden werd.

Na hun ontmoeting met Zelenski reizen Von der Leyen en Borrell door naar de Poolse hoofdstad Warschau om op zaterdag deel te nemen aan de Stand Up For Ukraine conferentie. Deze bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de Canadese premier Justin Trudeau, die deel zal nemen via videoverbinding. Het doel van de conferentie is geld ophalen voor mensen die Oekraïne ontvlucht zijn en Polen - dat sinds het begin van de oorlog zeker tweeënhalf miljoen vluchtelingen heeft opgevangen - te ondersteunen.

Sterren als Bono, Madonna, en Miley Cyrus hebben ook hun medewerking aan de conferentie toegezegd, al is niet meteen duidelijk wat deze deelname inhoudt. De conferentie is een reactie op een oproep van Zelenski van enkele weken geleden, toen hij de wereld vroeg om meer steun voor zijn landgenoten die het oorlogsgebied ontvlucht zijn.