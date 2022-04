Federaal Voedselagentschap sluit Ferrero-fabriek in Aarlen en roept alle Kinder-producten terug

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft de fabriek van Ferrero in Aarlen stilgelegd. Tegelijk laat het alle Kinder-producten terugroepen die in de Belgische fabriek werden geproduceerd.

Het FAVV heeft de toelating van de Ferrero-fabriek in Aarlen ingetrokken nadat is gebleken dat het bedrijf niet in staat is om volledige informatie aan te leveren voor zijn onderzoek. Tegelijk worden alle producten van het gamma Kinder teruggeroepen. Het gaat om alle producten van het type Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs en Schoko-bons, ongeacht hun lotnummer of vervaldatum. Het FAVV vraagt de distributiebedrijven om die producten uit hun rekken te halen.

Probeerde Ferrero salmonellabesmetting toe te dekken?

Sinds enkele weken zijn er verschillende gevallen van salmonella gemeld in Europa. Eind maart werd een link vermoed tussen deze besmettingen en de fabriek in Aarlen. Later werd de link bevestigd. Sindsdien voert het FAVV een grondig onderzoek. Op basis van de vaststellingen en bij gebrek aan volledige informatie trekt het Voedselagentschap de toelating van de productiesite van Ferrero in Aarlen in. Het volgt nauwgezet alle stappen die Ferrero onderneemt op en zal de heropening van de fabriek pas toelaten als Ferrero de nodige garanties kan bieden dat het regels en voorschriften voor voedselveiligheid naleeft.

‘Geen lichtvaardig besluit’

Het FAVV roept consumenten op om hun Kinder-producten niet meer te consumeren en eist ook dat Ferrero zijn klantvriendelijkheid op punt stelt. Consumenten die met vragen zitten, kunnen het zich wenden tot de klantendienst van Ferrero via Consumer.Service.benelux@ferrero.com of 0800 21042. Voogdijminister David Clarinval (MR) is tevreden. ‘Een dergelijk besluit wordt nooit lichtvaardig genomen, maar de huidige omstandigheden maken het noodzakelijk. De voedselveiligheid van onze burgers mag nooit worden verwaarloosd.’