Israëlische premier geeft leger ‘totale vrijheid’ om tegen terreur op te treden

‘We geven een totale actievrijheid aan het leger, aan Shin Beth (de inlichtingendienst), en aan alle veiligheidstroepen om de terreur te overwinnen. Er zijn geen beperkingen op deze oorlog en er zullen er geen zijn’, zei Naftali Bennett vrijdag. Hij reageert hiermee op een dodelijke aanval door een Palestijn in het centrum van Tel Aviv.

‘Israël is het machtigste land in de regio. Onze vijanden weten dat. (...) De strijdkrachten en de andere veiligheidsdiensten zullen alle nodige offensieve en defensieve capaciteit gebruiken om deze golf van terrorisme de kop in te drukken’, zei Gantz.

Sinds 22 maart is Israël door vier aanvallen getroffen, waarvan twee door Israëlische Arabieren die banden met de jihadistische organisatie Islamitische Staat (IS) hadden, en twee door Palestijnen uit de provincie Jenin in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. De provincie wordt als een bolwerk van gewapende Palestijnse groepen beschouwd.

Bij de jongste aanval opende een Palestijn donderdagavond in het centrum van Tel Aviv het vuur. Twee Israëliërs werden gedood, verscheidene anderen raakten gewond. De dader werd volgens de politie vrijdagochtend na een klopjacht doodgeschoten door de veiligheidstroepen.