Waarom iedereen houdt van Dolly Parton

Het grote publiek kent Dolly Parton vooral van haar countrymuziek. Maar onderschat haar niet, zelfs op haar 76e blijft ze zichzelf heruitvinden. Hoe slaagt de blonde country zangeres erin om relevant te blijven?





Er is een Netflixreeks gebaseerd op haar liedjes. Er is een podcast over haar leven. Er komt een musical waarvoor ze de muziek schreef. En ze schreef ook nog een boek, waarvan de filmrechten onmiddellijk werden opgekocht door Reese Witherspoon. Dolly Parton is overal. Muziekjournaliste Inge Schelstraete legt uit hoe dat komt.

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.